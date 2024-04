Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Romeiasstraße - weißen Audi A5 gestreift und geflüchtet (03.04.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, ein auf der Romeiasstraße geparktes Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A5 im Bereich der Fahrerseite. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

