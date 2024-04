Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung am Friedrich-Ebert-Platz (03.04.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Kreuzung am Friedrich-Ebert-Platz ereignet hat. Nachdem die Ampel an der Kreuzung ausfiel, missachtete ein aus Richtung Rielasingen kommender 84-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt einer 55-jährigen VW Passat-Fahrerin, die auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Waldfriedhof unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Autos. Rettungswagen brachten die beiden Fahrer zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand im Motorraum des BMWs ein Brand der durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückt war, gelöscht werden konnte. Sowohl der BMW als auch der Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell