Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Böhringer Straße - Radfahrer leicht verletzt (03.04.2024)

Radolfzell (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Böhringer Straße am Mittwochnachmittag. Gegen 16 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit einem Audi Q4 auf der Böhringer Straße in Richtung Böhringen als plötzlich ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Mountainbike unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Audi erfasste den Bub, der in der Folge über die Motorhaube auf die Straße stürzte. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um den 14-Jährigen, der sich lediglich leicht am Bein verletzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell