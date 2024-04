Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter füllt Farbe in Tank eines Audis - rund 9.000 Euro Schaden (30.03.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an einem auf der Rheingutstraße geparkten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr stellte ein 63-Jähriger seinen schwarzen Audi A6 auf dem Parkplatz der dortigen Schule ab. Als der Mann seinen Wagen am Abend starten wollte sprang das Auto nicht mehr an. Bei einer anschließenden Überprüfung in einer Werkstatt ergab sich, dass ein Unbekannter weiße Farbe in den Tank des Audis füllte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

