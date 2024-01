Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Gaststätte

Alpirsbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in Alpirsbach eingedrungen

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 04.30 Uhr gewaltsam Zutritt in das Lokal in der Straße "Vorderer Aischbach". Dort entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und versuchten erfolglos einen Spiel- sowie Zigarettenautomaten aufzubrechen. Im weiteren Verlauf versuchte die Täterschaft in das obere Stockwerk einzudringen. Hierbei wurden sie offensichtlich gestört und flüchteten unerkannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 - 536 0, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

