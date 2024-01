POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerinnen auf Zebrastreifen von Pkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots) - Gleich zweimal in kurzer Zeit drangen Diebe in eine Nagolder Firma ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die oder der Täter in der Zeit vom 29.12.23 bis 02.01.24 in ein Firmengebäude in der Adolf-Häfele-Straße ein und durchsuchten mehrere Dutzend Büros. Hierbei wurde auch Mobiliar beschädigt. Des Weiteren ...

