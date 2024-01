Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Diebe dringen zweimal in Firma ein: Die Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Gleich zweimal in kurzer Zeit drangen Diebe in eine Nagolder Firma ein und durchsuchten mehrere Räume.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die oder der Täter in der Zeit vom 29.12.23 bis 02.01.24 in ein Firmengebäude in der Adolf-Häfele-Straße ein und durchsuchten mehrere Dutzend Büros. Hierbei wurde auch Mobiliar beschädigt. Des Weiteren drangen die Diebe in ein angrenzendes Nebengebäude in der Uferstraße ein und durchsuchten analog mehrere Räumlichkeiten.

Der Gesamtschaden und das mögliche Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Nagold.

In der Folgenacht, Dienstag auf Mittwoch schlugen die oder der Täter erneut zu. Es wurden weitere Räumlichkeiten gewaltsam geöffnet und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen insbesondere im Bereich der Adolf-Häfele-Straße und der Uferstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell