Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - zwei vollendete Wohnungseinbrüche

Kamen (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Dienstag (05.12.2023) in Kamen-Mitte.

In der Zeit zwischen 13.25 Uhr und 16.20 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten etwas Bargeld und Schmuck.

In eine Wohnung im 4. Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses an der Kämerstraße verschafften sich Einbrecher zwischen 11 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt. Sie durchsuchten nahezu alle Räume und entwendeten Bargeld.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell