POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach Brand vorläufig festgenommen

Schwerte (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (30.11.2023) kam es zu mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Beckestraße. Gegen 04:00 Uhr bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Keller. Erst im Nachhinein, am 01.12.2023, wurden dann mehrere Kellereinbrüche in dem Haus festgestellt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Fahrräder, diverse Werkzeuge und ein Bollerwagen. Zeugen, ...

