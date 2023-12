POL-UN: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrer

Holzwickede (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (30.11.2023) haben unbekannte Täter an der Oststraße einen schwarzen Porsche Cayenne entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Garageneinfahrt und war zur Tatzeit mit den amtlichen Kennzeichen UN-PH 6666 versehen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an ...

