Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Donnerstag

Kleve - Gronau - Kempen (ots)

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, hat die Bundespolizei drei mit Haftbefehl gesuchte Männer verhaftet. Im ersten Fall kontrollierte eine Streife am Bahnhof in Gronau um 12.00 Uhr einen 39-jährigen Deutschen. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 975 EUR bezahlen und somit die ihm drohende 65-tägige Haftstrafe abwenden. Er durfte somit nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Im zweiten Fall reiste ein 50-jähriger Niederländer um 12:40 Uhr in einem grenzüberschreitenden Reisebus über die Bundesautobahn A 40 in das Bundesgebiet ein. Beim Datenabgleich der Personalien stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und durch die Staatsanwaltschaft Lörrach wegen Fernbleiben an der Hauptverhandlung nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Der Niederländer wurde daraufhin vor Ort am Rastplatz Tomm Heide verhaftet und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht in Krefeld ist die richterliche Vorführung am Freitagvormittag geplant.

Im letzten Fall reiste ein 43-jähriger Deutscher über die Nieler Straße in Kleve um 15.30 Uhr in das Bundesgebiet ein. Hier ergab die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Kleve wegen Betruges mit einem Haftbefehl gesucht wird. Hiernach muss er noch eine dreimonatige Haftstrafe verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle in Kleve brachte die Bundespolizei den Verurteilten zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve.

