Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Straftäter nach kurzer Flucht

Aachen/Heinsberg (ots)

Nach kurzer Flucht konnten Beamte der Bundespolizei Aachen einen Straftäter stellen.

Am ehemaligen Grenzübergang Marienberg/Kreis Heinsberg wollten die Beamten am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug, nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden, kontrollieren. Der Fahrer machte auch den Anschein der Kontrollaufforderung nachzukommen und steuerte in eine Parkbucht.

Beim Herantreten beschleunigte der Fahrer stark sein Fahrzeug, und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verschätzte sich der Fahrer in einer baustellenbedingten Engstelle, so dass ihm der Streifenwagen durch quer stellen, die Weiterfahrt unmöglich machen konnte.

Der Fahrer, ein 30 -jähriger Deutscher, äußerte sofort, dass sein Auto nicht zugelassen ist. Die auf dem Wagen befindlichen Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Die Herkunft dieser Kennzeichen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Im Fahrzeug selber konnten die Beamten noch eine Packung verbotener Potenzmittel auffinden, die sichergestellt wurden.

Der Beschuldige sowie der Sachverhalt wurden zuständigkeitshalber der Landespolizei Heinsberg übergeben. Der 30-Jährige muss sich nun u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie der Einfuhr verbotener Arzneimittel verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell