POL-KN: (Wellendingen, Lkr. Rottweil) Zu weit nach rechts gekommen und gegen Stein geprallt - 15.000 Euro Schaden

Wellendingen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Toyota Yaris ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochmittag auf der Hauptstraße in Wellendingen passiert ist. Kurz vor 13 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau mit einem Toyota Yaris auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Etwa auf Höhe der Hauptstraße 14 lenkte die Frau wegen einem entgegenkommenden Auto zu weit nach rechts, kam dabei auf einen angrenzenden Grünstreifen und prallte dort heftig gegen einen vorhandenen Zierstein. Der danach nicht mehr fahrbereite Yaris musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

