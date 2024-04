Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fahrer eines weißen Fahrzeuges streift geparkten Jeep in der Durschstraße und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Auf der Fahrt über die Durschstraße in Richtung Omsdorfer Hang hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, einen vor der Durschstraße 46 geparkten Jeep gestreift und diesen mit rund 2500 Euro beschädigt. Ohne sich zu melden oder sonst um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zum Verursacher.

