Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Scheunenbrand - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand einer Scheune und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am frühen Donnerstagmorgen auf einem Feld in der Verlängerung des Solwegs Richtung Eschbachhof nördlich von Trossingen gekommen. Kurz vor 02 Uhr entdeckte eine Frau den Brand der Scheune und wählte den Notruf. Die daraufhin mit sieben Fahrzeugen und rund 30 Mann anrückende Feuerwehr Trossingen übernahm die erforderlichen Löschmaßnahmen, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Scheune in Vollbrand geriet und schließlich in sich zusammenstürzte. In der Scheune befanden sich vorwiegend Stroh und ein landwirtschaftlicher Anhänger. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 60.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch das Technische Hilfswerk war mit drei Fahrzeugen unterstützend eingesetzt. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Scheune gemacht oder dort fremde Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, oder auch mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425 33866, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell