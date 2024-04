Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Unfallflüchtigen (03.04.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr auf der Dieselstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellten BMW 340I XDRIVE an der gesamten rechten Seite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich unter der Telefonnummer 07726 939481 zu melden.

