Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfallflucht "Am Wollmatinger Ried" - Unbekannter touchiert schwarzen Skoda Superb (03.04.2024)

Reichenau (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einer Unfallflucht auf der Straße "Am Wollmatinger Ried" am Mittwochvormittag mehrere tausend Euro Schaden verursacht. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr touchierte der Unbekannte den auf Höhe der Sparkasse - an den dortigen E-Ladesäulen - geparkten schwarzen Skoda Superb. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen, fuhr er jedoch anschließend davon.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

