Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Polizei sucht weitere Geschädigte (01.03./02.04.2024)

Konstanz (ots)

Bereits Anfang März haben falsche Handwerker eine Seniorin in der Straße "Am Briel" bestohlen. Unter dem Vorwand den Wasserdruck überprüfen zu müssen verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung einer 81-Jährigen. Nachdem die Frau den falschen Handwerker ins Bad begleitete, fiel ihr bei der Rückkehr in den Hausflur auf, dass an ihrer Wohnungstür zwei weitere unbekannte Männer standen. Diese gaben sich als Arbeitskollegen des Heizungsbauers aus und verließen anschließend mit diesem zusammen das Gebäude. Erst einige Wochen später stellte die 82-Jährige schließlich das Fehlen ihres Tresors, der zuvor im Schlafzimmerschrank gelegen hatte, fest.

Zu den drei falschen Handwerkern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 30-40 Jahre alt, schlank und gepflegt waren und alle deutsch ohne hörbaren Akzent sprachen.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und bitte diese, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten anbieten. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell