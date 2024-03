Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.03.2024 - Beschädigte Gasleitung

Wolfenbüttel (ots)

Wittmar, Kirchstraße, 14.03.24, 16:00-19:55 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde bei Glasfaserarbeiten eine Gasleitung in der Kirchstraße in Wittmar beschädigt.

Durch das austretende Gas bestand Explosionsgefahr. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. In diesem Zusammenhang war auch die B79 zeitweise voll gesperrt. Das Gas wurde durch eine Spezialfirma abgepumpt und die Leitung durch Techniker repariert. Neben der Firma, dem Netzbetreiber und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Nach ca. 4 Stunden war der Einsatz beendet. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

