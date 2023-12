PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Angriff auf Ex-Partnerin - 64-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft +++ Mit gestohlenem Radlader Zigarettenautomat entwendet +++ Einbrüche in Keller und Wohnhaus

Limburg (ots)

1. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessens - Tödlicher Angriff auf Ex-Partnerin - 64-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, Hadamar-Oberzeuzheim, Montag, 11.12.2023, 10:00 Uhr

(wie) Ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg steht im Verdacht, am Montag seine 43-jährige Ex-Partnerin in Oberzeuzheim getötet zu haben.

Der 64-Jährige selbst rief am Vormittag die Polizei zum Tatort und gab an, seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer erstochen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige die Frau aufgesucht und dort mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Sodann soll er die Wohnung nach Bargeld durchsucht haben, ehe er schließlich von sich aus die Polizei alarmierte. Der Beschuldigte konnte am Tatort festgenommen werden. Am heutigen Tag erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Limburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Mordes aus Habgier. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Limburg.

2. Mit gestohlenem Radlader Zigarettenautomat entwendet, Hadamar, Sudetenstraße, Dienstag, 12.12.2023, 04:15 Uhr

(mv)In der Nacht zum Dienstag konnten Beamte der Polizei Limburg einen Mann festnehmen, nachdem dieser zunächst einen Radlader entwendet und diesen im Anschluss für den Diebstahl eines Zigarettenautomaten genutzt hatte. Gegen 04:15 Uhr meldete sich ein Anwohner aus der Sudetenstraße in Hadamar und meldete der Polizei einen gelben Radlader, welcher in Schlangenlinien durch die umliegenden Straßen fahren würde. In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Limburg mehrfach zu Diebstählen von Radladern. Nach Eingang der Mitteilung wurden umgehend Beamte zur Örtlichkeit entsandt. Der Radlader samt eines am selben Abend im Grünborner Weg entwendeten Zigarettenautomaten konnte in einem Feld in der Nähe der Straße "Auf der Lück" umgekippt aufgefunden werden. Der Zigarettenautomat war durch den Täter unter Zuhilfenahme des Radladers aus dem Zaun gerissen und anschließend aufgeladen worden. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt flüchtig, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Der 28-jährige Limburger wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam eingeliefert und von dort am heutigen Tag entlassen. Da er während der Tat unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte zudem eine Blutentnahme. Ob der Täter mit den vergangenen Diebstählen in und um Limburg in Verbindung steht, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

3. Einbruch mit Zielrichtung Schmuck,

Löhnberg, Taunusstraße, Sonntag, 10.12.2023, 15:30 Uhr bis Montag, 11.12.2023, 10:00 Uhr

(mv)Von Sonntag auf Montag brachen mehrere Unbekannte in ein Wohnhaus in Löhnberg ein und entwendeten Schmuck und einen Schallplattenspieler. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen zerstörten unbekannte Täter zunächst die Außenbeleuchtung eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße in Löhnberg und versuchten zunächst über die Hauseingangs- und die Kellertür in das Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, stieg ein Täter auf den Balkon des Hauses und hebelte die Balkontür auf. Im Anschluss ließ er seine Komplizen durch ein Fenster einsteigen. Nachdem die Diebe das Haus durchsucht hatten, entkamen sie unerkannt mit Schmuck und einem Plattenspieler im Wert von ca. 5.000 Euro. Am Haus entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Kassenautomat im Visier von Dieben,

Limburg, Blumenröder Straße, Sonntag, 10.12.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 11.12.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag geriet in Limburg der Inhalt eines Kassenautomaten ins Visier von Dieben. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen suchten die Täter ein Parkhaus in der Blumenröder Straße auf, wo sie zielgerichtet an einen Kassenautomaten herantraten und versuchten, diesen aufzuhebeln, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Hierbei scheiterten die Unbekannten und ergriffen anschließend unbemerkt die Flucht.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Derselbe Keller an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch unbekannte Täter aufgehebelt, Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 07.12.2023 bis Freitag, 08.12.2023

(mv)Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag wurde das Kellerabteil eines Limburger Ehepaares gleich zweimal in Folge aufgehebelt. Neben zwei Champagner-Flaschen entwendeten die Täter auch die beiden Kennzeichen des Dacias des Paares. Am Donnerstag hebelten Unbekannte zunächst das Kellerabteil eines Ehepaares in der Westerwaldstraße in Limburg auf. Aus dem Abteil wurde nichts entwendet, jedoch verschafften sich der oder die Täter Zutritt zur Tiefgarage und entwendeten vom Dacia des Pärchens beide Kennzeichenschilder. Im Verlauf des nächsten Tages wurde das Kellerabteil des Ehepaars erneut aufgebrochen. Diesmal wurden zwei Flaschen Champagner aus dem Kellerabteil gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. Verletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr, Löhnberg, Waldhäuser Straße, Montag, 11.12.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag ereignete sich in der Waldhäuser Straße in Löhnberg ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem sich vier Personen verletzten und auch ein weiterer Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 81-jähriger aus Merenberg mit seiner 79-jährigen Beifahrerin in einem Toyota Auris die Waldhäuser Straße von Waldhausen in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 30 beabsichtigte der Fahrer an einem geparkten Pkw vorbeizufahren und kam dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Kia Pacento zusammenstieß, welcher von einer 69-Jährigen gelenkt wurde. Im Anschluss touchierte der Toyota dann noch ein geparktes Fahrzeug. Neben den beiden Insassen des Auris, wurden auch die Fahrerin des Kia sowie ihr 40 Jahre alter Beifahrer verletzt. Alle vier kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Der Toyota und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

