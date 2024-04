Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift 62-Jährige an und belästigt sie sexuell - Polizei sucht Zeugen (02.04.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau im Bereich der Marktstätte in der Nacht von Montag auf Dienstag. Gegen 02.40 Uhr befand sich eine 62 Jahre alte Frau vor der Bäckerei Pano an der Marktstätte, als sie ein unbekannter Mann ansprach und nach einer Toilette fragte. Nachdem ihm die Frau Auskunft gab, entfernte sich der Unbekannte zunächst. Kurz darauf kam er jedoch zurück und forderte die 62-Jährige auf mit ihm intim zu werden. Nachdem diese lautstark ablehnte, lief er in Richtung Bahnhof davon. Kurz drauf kehrte der Mann erneut zurück, packte die Frau von hinten, hielt ihr den Mund zu und bedrängte sie massiv, in dem er ihr mit Gewalt an die Brüste und in die Hose griff. Erst als es der 62-Jährigen gelang um Hilfe zu rufen ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung Hafen.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 32-38 Jahre alt, ungefähr 165-175 Zentimeter groß, dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose. Der Unbekannte sprach zudem gebrochen Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Übergriff auf die Frau beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 075321 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell