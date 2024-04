Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe auf frischer Tat ertappt (02.04.2024)

St. Georgen (ots)

Eine Täterfestnahme hat die St. Georgener Polizei in den Dienstag Abendstunden in der Straße "Bruderhausweg" verbuchen können. Die Beamten ertappten gegen 21 Uhr zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren, die vom Gelände eines Recyclingshofs Metallschrott stahlen und in den Kofferraum eines BMW luden. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest nachdem einer noch versucht hatte, zu flüchten. Ob die Tatverdächtigen mit mehreren zurückliegenden Diebstählen aus Wertstoff- und Recyclinghöfen in Zusammenhang gebracht werden können, muss die Ermittlungsarbeit der Polizei zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell