POL-PDLD: Herxheim bei Landau - Auffällige Fahrweise aufgrund Alkohol

Herxheim bei Landau (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachten ein 12-jähriger und ein 13-jähriger Junge am Samstagmittag am Waldstadion in Herxheim bei Landau. Die beiden Kinder beschmierten gegen 12:30 Uhr mehrere Glasscheiben am Zielrichterturm des Waldstadions mit brauner Farbe. Weiterhin beschädigten die beiden 12- und 13-jährigen Kinder eine weitere Glasscheibe einer Eingangstür. Die ...

