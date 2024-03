Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bingen (ots)

Am 07.03.2024 wurde ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mainz-Bingen gegen 11:30 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen im Bereich der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte den Beamten hierbei keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Eine Abfrage ergab, dass der Fahrer aufgrund diverser vorheriger Verkehrsstraftaten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel erlangt werden. Ein diesbezüglich erfolgter Drogenschelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde untersagt. Der Fahrer muss sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmittel verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell