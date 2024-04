Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung an der Bushaltestelle Hegau Halle - Polizei sucht Zeugen (26.03.2024)

Hilzingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern die sich bereits am vergangenen Dienstag, 26.03.2024, an der Bushaltestelle Hegau Halle auf der Dietlishofer Straße ereignet hat. Aufgrund Uneinigkeit über einen vorangegangenen Verkehrsvorgang gerieten ein 43-Jähriger und ein 20-Jähriger nach einem zunächst verbalen Disput derart aneinander, dass der jüngere der beiden Männer eine nicht unerhebliche Verletzung davontrug und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Während der Auseinandersetzung hielt der Fahrer eines schwarzen Audis an, begab sich kurz zu den Streitenden und fuhr anschließend wieder davon.

Sowohl der Audi-Fahrer, als auch weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0, beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell