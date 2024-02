POL-HA: Zuschauerbänke aus Sportstation gestohlen und Wand beschmiert

Hagen-Vorhalle (ots) - Ein leicht verletzter Mann aus Wetter und 36.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Weststraße. Der 31-Jährige fuhr am Dienstag (27.02.) gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache frontal in einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Anschließend prallte der VW-Fahrer mit seinem Auto in einen geparkten Opel. Der 31-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein ...

