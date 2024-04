Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Alemannenstraße - VW Transporter angefahren und geflüchtet (02.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen auf der Alemannenstraße haltenden VW Transporter beschädigt. Gegen 19.20 Uhr hielt der Fahrer des Lieferwagens auf Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam stellte er fest, dass ein Unbekannter in der Zwischenzeit auf den VW aufgefahren war und anschließend flüchtete, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

