Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Zu schnell gefahren und in den Gegenverkehr gekommen (03.04.2024)

(Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr geriet ein 39-jähriger Renault-Fahrer auf der Landesstraße 214 vermutlich aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Kurz nach dem Ortsausgang von Blumberg Zollhaus kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fiat Ducato eines 53-jährigen Mannes. Eine 46-jährige Insassin im Renault verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell