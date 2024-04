Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise (03.04.2024)

(Bad Dürrheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dieselstraße in Bad Dürrheim ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 5000 EUR Schaden gekommen. Vermutlich beim Ausparken kollidierte ein unbekannter Fahrer mit einem abgestellten blauen BMW M 3. Dabei verursachte er einen Schaden an dessen Beifahrerseite. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher von dannen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwenningen (07720 85000), oder den Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 939480).

