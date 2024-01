Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Drohnenflug im Bereich Starenweg

Nachtweideweg in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am 25.01.2024, gegen 19:30 Uhr, wurde im Bereich Starenweg / Nachtweideweg in Frankenthal eine Drohne gesichtet. Mehrere Zeugen konnten die Drohne im dortigen Bereich erkennen und informierten die Polizei. Wer die Drohne steuerte, ist derzeit nicht bekannt und Teil der Ermittlung. Hierzu sucht die Polizei Frankenthal weitere Zeugen. Wer hat die Drohne am gestrigen Donnerstagabend gesehen? Wer kann Hinweise zur Person geben, welche die Drohne gesteuert hat?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell