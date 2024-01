Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Verkehrsunfall weggefahren

Speyer (ots)

Am Dienstag, dem 23.01.2024, parkte ein 61-jähriger Speyerer seinen Mazda gegen 08:00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz im Maulbronner Hof in Speyer. Als der 61-Jährige um 16:00 Uhr an seinen PKW zurückkehrte, musste er einen größeren Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Der Sachschaden am Mazda wird auf ca. 7000 EUR geschätzt. Ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben? Zeugen, oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

