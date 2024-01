Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall ins Brückengeländer

Speyer (ots)

Am Mittwoch, dem 24.01.2024, verursachte um 20:20 Uhr ein 22-jähriger Speyerer einen Verkehrsunfall in der Theodor-Heuss-Straße. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Hyundai mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße als er zunächst gegen den rechten Bordstein stieß und daraufhin eine ruckartige Lenkbewegung nach links machte. Hierbei verlor der 22-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und durchbrach das Brückengeländer des Woogbachs. Das Fahrzeug landete im Dickicht der Uferböschung und musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber zur weiteren Überprüfung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR. Bezüglich der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

