Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen, Täter versuchen mit geklautem Schlüssel in Wohnhaus einzudringen

Mainz-Finthen (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr meldete ein 17-jähriger Finther, dass er beobachten könne wie zwei Personen versuchen würden in sein Wohnhaus einzudringen.

Die sofort entsandten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 3 konnten vor Ort in Erfahrung bringen, dass dem Anrufer am Vorabend scheinbar die Haustürschlüssel gestohlen wurden. Zum Glück wurden direkt nach der Tat die Schlösser des Gebäudes ausgetauscht und die Täter scheiterten so mit ihrem Vorhaben.

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 18 Jahre handeln. Die Frau habe gelockte Haare und ein südamerikanisches Aussehen gehabt. Der Mann hingegeben sei blond, etwa 180cm groß und von heller Haut gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell