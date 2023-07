Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Ladendiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz - Innenstadt (ots)

Am 31.05.2023 wurden bei einer jungen Frau nach einem Ladendiebstahl in einem Drogerie-Markt in der Mainzer Innenstadt verschiedene Bekleidungsstücke sichergestellt. Diese wurden vermutlich am selben Tag oder kurz davor gestohlen. Bei den sichergestellten Bekleidungsstücken handelte es sich um sieben Hawaii-Hemden, eine Reitjacke der Marke Euro-Star, einen Mantel der Marke Cinque und einem Kleidersack der Marke Drykorn.

Wer sachlich Hinweise zu den obigen Gegenständen geben kann wird gebeten sich bei der Mainzer Polizei unter der Nummer 06131 / 5861042 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell