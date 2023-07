POL-STD: Stader Polizei sucht Eingentümer von Fahrrädern, Unbekannte entwenden 5 Tonnen Metallbauteile von Dollerner Baustelle - Horneburger Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - Am Freitag vergangener Woche kam es in Harsefeld gegen 10 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Ein 25-jähriger Harsefelder überquerte gerade mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg in der Straße Am Sande beim Kreisverkehr an der Herrenstraße. Aus der Herrenstraße kam dabei ein roter Kleinwagen mit STD-Kennzeichen und ...

