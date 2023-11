POL-EU: Tageswohnungseinbrüche

Kall (ots) - Am Wochenende (Samstag, 4. November) stellte ein 51-Jähriger gegen 17 Uhr seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Rinner Straße in Kall-Sötenich ab. Nachdem er den Pkw verschlossen hatte, begab er sich auf eine Feier und steckte den dazugehörigen Pkw-Schlüssel in seine Hosentasche. Gegen Mitternacht bemerkte der Mann, dass sich der Pkw-Schlüssel nicht mehr in seiner Hosentasche befand. Bei einer Nachschau ...

mehr