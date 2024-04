Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Freistehende Gartenhütte in Brand geraten

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, ist auf einem Grundstück in der Zeughausstraße eine freistehende Gartenhütte in Brand geraten und musste von der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden. Die Tuttlinger Wehr rückte mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand der Hütte aus und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Zu einer Gefährdung andere Gebäude oder zu einer solchen von Personen war es nicht gekommen. An der Hütte entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

