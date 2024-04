Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. TUT)Tödlicher Verkehrsunfall (04.04.2024)

Tuttlingen-Eßlingen (ots)

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr kam es auf der B523 zwischen Tuttlingen und Tuningen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 61-jährige Fahrer eines Pkw BMW fuhr von Talheim in Fahrtrichtung Tuttlingen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der BMW auf Höhe Eßlingen in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Tanklastzug. Hierbei erlitt Fahrer des BMW schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Lastzug-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tanklastzug war zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise nicht mit Gefahrgut beladen. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. An der Sattelzugmaschine entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro, der Auflieger blieb unbeschädigt. Neben dem Notarzt und 3 Rettungswagen waren die Feuerwehren Tuttlingen, Eßlingen, Talheim, Trossingen und Wurmlingen mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B523 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die Sperrung dauert aktuell noch an.

