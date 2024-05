Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Von Straße abgekommen und überschlagen.

Lippe (ots)

Auf der Linderbrucher Straße kam es am Donnerstagabend (23.05.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 19-Jähriger aus Barntrup fuhr gegen 21 Uhr mit seinem Opel Astra und drei weiteren Insassen in Richtung Bösingfeld. In Höhe Hüttenau kam er im Bereich einer Kurve nach ersten Erkenntnissen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Der Fahrer sowie die drei weiteren Personen im Auto (18, 20 und 22 Jahre) erlitten leichte Verletzungen und wurden alle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme bis ca. 22 Uhr gesperrt.

