Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zwei Brandfälle in Schulstraße und Bruchweg.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.05.2024) gab es im Ortsteil Bösingfeld zwei Brandfälle. In der Schulstraße wurde gegen 6 Uhr ein VW Up in Brand gesetzt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Das Auto wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Zeugenhinweise zur Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Gegen 10 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in den Bruchweg gerufen, da eine Zeugin eine Rauchentwicklung am Dach bemerkte. Dort konnte eine Sachbeschädigung durch Feuer festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Im Nahbereich des Marktes stellten Einsatzkräfte einen Jugendlichen fest, der nach ersten Erkenntnissen für den Brand verantwortlich war. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jungen aus dem Extertal. Bei ihm konnten Tatmittel sichergestellt werden. Ein Zusammenhang zum weiteren Brand an diesem Tag ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, die andauern.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell