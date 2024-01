POL-NMS: Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - Am 09.01.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es an der Anschrift "Veenreller" zu einem Brand in einem Kälberstall, bei dem mehrere Kälber verendeten. Der Besitzer des Hofs hatte eine Rauchentwicklung im Bereich der Kälberstallungen festgestellt. In einem sogenannten "Kälber-Iglu" hatte das Stroh Feuer gefangen. Das Feuer wurde durch den Hofbesitzer weitestgehend selbstständig ...

