POL-NMS: Brand in einem Kälberstall

Rendsburg (ots) - Am vergangenen Freitagabend, 05.01.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Ripener Straße in Rendsburg aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Zeugen hatten Rauch und Flammen aus einer Wohnung im Obergeschoss wahrgenommen und die Rettungskräfte informiert. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Mehrfamilienhaus ...

