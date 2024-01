Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240108-2-pdnms Rendsburg: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Rendsburg (ots)

Am vergangenen Freitagabend, 05.01.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Ripener Straße in Rendsburg aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Zeugen hatten Rauch und Flammen aus einer Wohnung im Obergeschoss wahrgenommen und die Rettungskräfte informiert. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Mehrfamilienhaus geräumt.

Alle Bewohner blieben unverletzt.

Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Polizei beschlagnahmt.

Zwei der acht Wohnungen sind aufgrund des entstandenen Schadens bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Linn-Marie Langenohl

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell