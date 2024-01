POL-NMS: 240108-1-pdnms Bordesholm: Die Polizei sucht Zeugen nach Garagenbrand

Schülp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 04.01.2024 gegen 02.50 Uhr kam es zu einem Feuer auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöft im Timmasper Weg in Schülp. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache eine Halle / großer Carport in Brand geraten. In der Halle standen zum Zeitpunkt des Brandes vier Wohnmobile, zwei Wohnwagen sowie ein Mobilheim. Die Halle brannte vollständig nieder, die Wohnmobile, ...

