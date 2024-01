Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeiposten Erlensee zieht vorübergehend in neue Räumlichkeiten

Erlensee (ots)

(fg) Im Zuge der Kernsanierung des Rathauses der Stadt Erlensee ergibt sich ab Donnerstag, 11. Januar 2024, eine Veränderung für den Polizeiposten Erlensee.

Polizeihauptkommissar Jochen Wiegand und die beiden Polizeioberkommissarinnen Julia Koch sowie Heike Lachmann werden dann in den Räumlichkeiten der Polizeistation Hanau II, in der Cranachstraße 1, 63452 Hanau, ihren übergangsweisen Dienstsitz haben. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret: Ab Donnerstag, 11. Januar 2024, sind die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Erlensee in der Cranachstraße anzutreffen sowie telefonisch weiterhin unter der Rufnummer 06181 9010-190 zu erreichen.

Die bekannten Geschäftszeiten, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, bleiben ebenfalls bestehen. Gerne nehmen die beiden Schutzfrauen sowie der Schutzmann vor Ort auch Termine nach persönlicher Vereinbarung entgegen. Das Trio wird weiterhin in der Innenstadt von Erlensee präsent sein, wie gewohnt gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt der Stadt Erlensee durchführen und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Nach Abschluss der Sanierung wird der Polizeiposten nach derzeitigem Stand wieder in die Straße "Am Rathaus 1" in 63526 Erlensee einziehen. Hierüber wird zu gegebener Zeit berichtet.

Offenbach, 08.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell