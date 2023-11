POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Güstrow - die Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow/ Bad Doberan (ots) - In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Eikboomstraße in Bad Doberan ein und entwendeten einen PKW samt Fahrzeugschlüssel aus der Werkhalle. Bei dem gestohlenen Kundenfahrzeug handelt es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei in Bad ...

