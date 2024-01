Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach zweifachem schweren Raub in Lamboy

Stadt Hanau (ots)

Schwarze Daunenjacke, weiße Gesichtsmaske und weiße Mütze mit schwarzen Handschuhen, ungefähr 1,70 Meter groß und zwischen 20 bis 25 Jahre alt: In etwa so lautet die Personenbeschreibung nach einem Raub auf einen Imbiss in der Lamboystraße in der Freitagnacht gegen 22:30 Uhr. Der Räuber war zunächst in den Laden gekommen und hatte sich mit dem Betreiber unterhalten. Er kehrte kurze Zeit später zurück, brachte den 66-jährigen Hanauer zu Boden und schlug einem weiteren Gast wohl mit einem Gegenstand, welcher wie eine silber-goldene Schusswaffe, aussah gegen den Kopf. In eine selbst mitgebrachte blaue Plastiktüte füllte der Täter daraufhin Münzgeld aus der Kasse und floh in unbekannte Richtung. Der 71-jährige Gast aus Griesheim erlitt durch den Schlag eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Raubgutes ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Hanau hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Weiterhin wird eine Verbindung zu einem weiteren schweren Raub in der gleichen Nacht überprüft, welcher ungefähr 200 Meter entfernt stattfand.

Gegen 1:51 Uhr betrat am frühen Samstagmorgen ein Räuber in der Friedrich-Engels-Straße eine Spielothek und griff unvermittelt die Angestellte körperlich an. Er brachte sie zu Boden und verhinderte einen Fluchtversuch der 55-Jährigen aus Freigericht. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Täter flüchte ohne jegliche Beute. Es soll sich um einen etwa 30-jährigen, hellhäutigen Mann gehandelt haben, etwa 1,80 Meter groß, mit grauer Mütze, grauem Schlauchschal, schwarzer Kapuzenjacke, schwarzen Handschuhen und schwarzer Jogginghose. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Kripo unter der 06181 - 100 123 entgegen.

Offenbach am Main, 06.01.2023, PHK Scheerbaum, PvD

