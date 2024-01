Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat gesprengt und Unfallzeugen gesucht: Wer hatte "Grün"?

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zigarettenautomat gesprengt - Maintal/Dörnigheim

(jm) Zwei Unbekannte haben am späten Donnerstagabend in der Leuschnerstraße/ Ecke Limesstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und Beute gemacht. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah zwei Personen davonlaufen. Anschließend alarmierte er gegen 22.45 Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten den zerstörten Automaten fest. Die beiden dunkel gekleideten Täter entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Menge und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Einer lief in Richtung Braubachstraße und sein Komplize in Richtung Westendstraße. Die Kripo bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Unfallzeugen gesucht: Wer hatte "Grün"? - Hanau

(jm) Wer hatte denn nun "Grünlicht"? Nach einem Unfall versucht die Polizei in Hanau diese Frage zu klären und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr auf der Westerburgstraße/Einmündung "Am Steinheimer Tor". Ein 43 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Golf die Westerburgstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend und wollte geradeaus in Richtung Steinheimer Brücke fahren. Eine 55-Jährige war mit ihrem Hyundai Kona auf der Straße "Am Steinheimer Tor" unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen "Ampelfarbe" der Unfallbeteiligten beim Passieren der Ampel sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Offenbach, 05.01.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell