Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Bundespolizeiinspektion Frankfurt von Freitag, 05.01.2024

Egelsbach (ots)

Zeuge meldete Graffitisprayer - Festnahme von vier Verdächtigen - Egelsbach

(jm) Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr, die Polizei in Langen, dass gerade vier Personen am Bahnhof (Egelsbach)im Bereich einer Unterführung die Wände beschmieren würden. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte nahmen zunächst eine Person vorläufig fest. Zudem fanden sie etliche Sprühdosen auf. In der Nacheile konnten zwei weitere Tatverdächtige eingeholt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Im Nachgang ermittelten die Beamten auch noch den vierten Verdächtigen und übergab das Quartett im Alter von 15 bis 16 Jahren an die Bundespolizei, die für Bahnhöfe und Unterführungen zuständig ist. Nach den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten der Bundespolizei die Jugendlichen an ihre gesetzlichen Vertreter. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Ermittlungen zufolge auf 1.300 Euro. Auf alle kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti zu.

Offenbach, 05.01.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell