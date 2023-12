POL-MG: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, den 22.12.2023, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Doppelhaushälfte auf der Fritz-Rütten-Straße ein. In den Wohnräumen wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich unter der ...

mehr